أمينة خليل تنتظر عرض فيلمَي "122" و"الكنز 2" في دور العرض

كشفت الفنانة أمينة خليل أنها تنتظر طرح فيلمَي "122" والجزء الثاني من "الكنز" في دور العرض السينمائية خلال موسم إجازة منتصف العام، مشيرة إلى أن كلا منهما تقدّم من خلاله شخصية مختلفة تماما عن الأخرى ولخاصة أنها شديدة الحرص على التجديد وعدم تكرار ما تقدمة.

وأضافت أمينة خليل، خلال تصريح خاص لها إلى " لايف ستايل"، أن "الكنز" فيلم تاريخي في حقبة زمنية معينة مختلفة تماما عن فيلم "122" والذي ينتمي إلى أفلام الرعب، ويشارك في بطولته كل من طارق لطفي وأحمد داوود وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال.

وأعلنت أمينة أنها تستعد لتصوير دورها خلال السياق الدرامي لفيلم "ترانيم إبليس" بطولة النجم أحمد السقا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تجسّد خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية جديدة تماما عليها وستكون مفاجأة للمشاهدين حين طرح الفيلم في دور العرض السينمائية.

يذكر أن فيلم "ترانيم إبليس" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وهو من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وخالد النبوي ومصطفى شعبان ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال.