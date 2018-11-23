منى زكي تُؤكِّد على تروِّيها في اختيار الأعمال الفنيّة

صرَّحت الفنانة منى زكي بأنها سعيدة بفيلمها الجديد "ترانيم إبليس" الذي تجتمع فيه مع أحمد السقا ومصطفى شعبان بعد فيلم "مافيا"، موضحة أن العمل سيكون من الأعمال السينمائية المهمة.

وأضافت منى زكي، خلال حديث خاص لها إلى " لايف ستايل"، أن السينما الآن تشهد طفرة في صناعتها بشكل كبير، وبخاصة أن المواضيع التي تقدمها السينما مختلفة تماما وبها تنويع في كل شيء، في الأفكار المقدمة والصور المقدمة للمشاهد.

عيد ميلادها

وتحدّثت عن الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، قائلة إن "عيد ميلادها هو نفس يوم زواجهما 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وللحقيقة هناك مجموعة من الأصدقاء دائما يتذكروننا بالاحتفال، منهم صديقة العمر ياسمين عبدالعزيز التي تجمعني بها صداقة عائلية منذ فترة طويلة"، موضحة أنها عندما تتوقف مع نفسها في مشوار حياتها تجد أن أهم شيء في حياتها أسرتها زوجها وأولادها، فهم سندها في الحياة بشكل كبير، مشيرة إلى أنها سعيدة بأحمد حلمي وبرنامجه الجديد الذي يقدّم من خلاله مجموعة من الأطفال الموهبين.

النشاط الفني

وأوضحت منى زكي أنها بالفعل في حالة نشاط فني وكانت تنتظر فترة من الوقت لحين تقديم ورق جديد وبخاصة أن آخر عمل لها في السينما كان منذ عامين من خلال فيلم "من 30 سنة"، وهو الفيلم الذي حصلت من خلاله على أكثر من جائزة، موضحة أن العمل الذي توافق عليه هو من أهم شروطه الورق الجيد.

المسرح

وبيّنت أن المسرح يحتاج إلى مجهود مضاعف ويحتاج إلى ورق مهم وجيد، موضحة أنها قدمت في حياتها مسرحيات مهمة إذ إن بدايتها كانت مسرحية مع الفنان محمد صبحي، مؤكدة أن صبحي الآن يحمل المسرح على عاتقه من خلال مسرحية "خيبتنا" التي يقدمها ولاقت نجاحا كبيرا، متمنية العمل معه في عمل مسرحي عن قريب.

وقت الفراغ

وكشف منى زكي عن كيفية قضاء وقت فراغها قائلة إنها تجلس مع أولادها موضحة أنها دائما صديقة لابنتها "لي لي" وبخاصة أنها أصبحت شابة جميلة لها العديد من الآراء والهوايات، موضحة أنها هي التي ترد على معجبات حلمي، أما عن الولدين فهما ما زالا صغيرين، وإن كان "سليم" يحب الكرة أما "يونس" فهو ما زال صغيرا جدا.

هوايات

وقالت إنها تحب القراءة كثيرا واللعب وممارسة رياضة المشي، مشيرة إلى أنها أيضا تحب ممارسة الطهو لأكلات بسيطة حيث تحب عمل المكرونة والبانيه والسلطات والمحاشي والبيتزا ومشاهدة الأفلام الأميركية الحديثة.