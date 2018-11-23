شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى بين "أسوار عالية" و"صباح الخير" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت راندا البحيرى من تصوير مشاهدها فى فيلم "أسوار عالية"، معربة عن سعادتها البالغة لمشاركتها بالفيلم، وعن دورها أوضحت أنها تجسد دور بنت من أسرة فقيرة للغاية تكاد تكون معدمة.
وأكدت البحيرى أن الفيلم شيق للغاية وتنتظر عرضه بشكل كبير، حين أوضحت أنها تلعب دور أحلام التى تواجه الكثير من المشاكل فى العمل التى بذلت فيه مجهودًا كبيرًا للغاية تتمنى أن يكلل بالنجاح فى النهاية حينما يظهر على الشاشة.
على جانب آخر انتهت راندا أيضًا من تصوير فيلم آخر باسم "صباح الخير" تشارك فى بطولته مع إيساف، بينما فيلم أسوار عالية فتشارك فيه بصحبة رانيا يوسف وأحمد العوضى.
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