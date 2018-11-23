انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

متابعة الخليج 365: أكّد مصدر مقرّب أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها منذ فترة، وشدد المصدر أن اعلان ارتباط زوجها السابق بفنانة أخرى لم يكن خلال فترة زواجهما.
وكانت الشائعات قد بدأت تطال إحدى الفنانات الشابات قبل فترة على خلفية ارتباطها بزوج ياسمين عبد العزيز.
الجدير ذكره أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان فيلم “الأبلة طم طم”، وشاركها في بطولته كل من حمدي الميرغني، بيومي فؤاد ومصطفى أبوسريع وهو من إخراج علي إدريس.
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