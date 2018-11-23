بين نادين ن. نجيم وقصي خولي قصة حب مستحيلة

Nov 23, 2018
بعد ان أُعلن رسمياً ان الممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم والممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار سيجتمعون في المسلسل الرمضاني المقبل “خمسة ونص” من اخراج فيليب أسمر وإنتاج “الصبّاح للاعلام”.
كشف رئيس شركة الصبّاح للاعلام المنتج صادق الصبّاح عن حدث مهم في العمل وهو عبارة عن قصة حب مستحيلة بين نادين نجيم وقصي خولي.
“الصبّاح” لم يكشف اكثر عن المسلسل تاركاً عنصر التشويق لحين عرض العمل.
نذكر ان نادين نديم كانت قد شاركت في رمضان 2018 بمسلسل “طريق”. بينما قصي خولي شارك في رمضان 2018 بمسلسل تاريخي بعنوان “هارون الرشيد”.
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