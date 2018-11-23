شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "ليل خارجى" بالمسرح الكبير فى أول ليلة عرض بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن برنامج عروض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يعرض الفيلم المصرى "ليل خارجى" اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 6.30 مساء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى المسابقة الدولية للمهرجان فى دورته الـ 40 .

الفيلم شارك فى مهرجان تورونتو وحاز إعجاب النقاد كما عرض فى مهرجان ستوكهولم، وتدور أحداثه حول 3 أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى "مو وتوتو ومصطفى"، يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم فى رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة، فكل منهم يرى عالمًا لم يره من قبل.

القصة تقع فى تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع 3 أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة، فى إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، لتكشف النقاب عن فساد المنتجين والطرق غير المشروعة التى يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام، بخلاف جرائم الدعارة وغسيل الأموال، وغيرها من الخبايا التى لا يعرفها الجمهور.

وعن كواليس اختيار إدارة المهرجان للفيلم، أكد أحمد عبد الله لـ"الخليج 365" أن الكثيرين على علم بالأفلام الموجودة فى السوق وكانت إدارة المهرجان تعرف أن فيلم "ليل خارجى" يتم تصويره فى الفترة الماضى، مضيفاً أنهم تحدثوا معه لرؤية الفيلم وبالفعل تم اقامة عرض له وأعجبوا له وطلبوا مشاركته فى المهرجان، مشدداً على رغبته الكبيرة فى أن يكون العرض الأول للفيلم فى مهرجان عربى كبير وأنه لا يعتقد أن هناك مهرجان أفضل من القاهرة السينمائى الدول لعرض فيلمه للمرة الأولى.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ، منى هلا ، شريف قاسم ، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.