شكرا لقرائتكم خبر عن اللى عدى عدى.. كاردى بى تشترى منزل أحلام أمها بأكثر من 600 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت المطربة العالمية كاردى بى منزلاً كبيرًا فى مدينة نيويورك لأمها وجاء هذا بعد الغناء الفاحش الذى أصبحت فيه خلال هذا العام، وهذا كما ذكره موقع TMZ.
البيت شبيه بالقصر، فهو عبارة عن العديد من الطوابق الواسعة، وبه صالة ألعاب للجيم، بالإضافة إلى قبو كبير واسع، وقالت كاردى بى إنها كانت متعطشة كثيرًا لشراء منزل خاص لأمها العام الماضي ولكنها كانت فقط تمتلك 600 ألف دولار وهذا لا يعنى أى شىء بالنسبة لثمن المنازل الهائل فى مدينة نيويورك.
اضطرت الفنانة كاردى بى أن تدخر من مصروفاتها وأن تعمل جاهدة لكى تستطيع شراء منزل أحلام والدتها، لم تصرح النجمة عن الثمن الحقيقى للمنزل ولكن من الواضح إنه يبلغ ملايين الدولارات.
شكرا لقرائتكم خبر عن اللى عدى عدى.. كاردى بى تشترى منزل أحلام أمها بأكثر من 600 ألف دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .