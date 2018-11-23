شاهد.. ملكة جمال الإمارات فطيم الشامسي تعتذر رسميا من المغربيات بسبب هذا التصريح!

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 06:47 صباحاً -

ملكة جمال الامارات فطيم الشامسي

تقدمت فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات، بالاعتذار للمغربيات، واعتبرت أنهن فهمن تصريحها بشكل خاطئ، عندما قالت “المغربيات بسيطات بينما الإماراتيات راقيات”.

ونشرت الشامسي فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “اقدم اعتذاري رسميا لبنات المغرب وشعب المغرب وفنانين وفنانات المغرب والصفحات الرسمية للملكة المغربية “.

واضافت: “المملكة التي استقبلتني وحسن الضيافة الذي شفته منهم وهذا اخجلني جدا ولكن في احد مقابلاتي مع احد الاعلاميين المغربيين وسؤالي ما رأيك في بنات المغرب دائما يصبح في مونتاج في اي مقابلة فأنا قلت كرم وحسن الضيافة وخانني التعبير وقلت بسيطات وجميلات”.

وتابعت: “ما اقصده بالبساطه هو خفتهم وعفويتهم وسهولة الوصول الى قلبهم واحترامهم وتواضعهم معي وتعاملهم بالجميل”.

وكانت فطيم الشامسي تعرضت لهجوم شديد اللهجة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وعدد من الفنانات، اعتبرن التصريح الذي أدلت به الشامسي قبل يومين خلال تكريمها من قبل إحدى شركات تموين الحفلات بالمغرب، “إهانة للمغربيات في عقر دارهن”.

فقد وجهت الممثلة المغربية فدوى طالب رسالة شديدة اللهجة لـ ​ ​فطيم الشامسي​ قائلة:”دبا هاد وجه الكبالة جمال؟ أنا بان ليا غير جمال الشيخ بن مقجوج”.

وأضافت قائلة: “بنات المغرب فعلا بسيطات ولكن يمحنوك افرتوتة، بنات المغرب الزين والهمة والقراية فاشما حطيتيهم ياكلوك يالي راس مالكم شعر ومسابقة ركوب الجمال”.

وختمت فدوى تعليقها الذي تمّ تداوله على نطاق واسع بمختلف موقع التواصل الاجتماعي قائلة: ” وأخيرا بغيت دقة وغضبة لهادوك لي جابوك”.