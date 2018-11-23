شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الإخفاء يمثلون مصر فى مهرجان بيروت أند بيوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مريم صالح لشد الرحال إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة مشروعها الموسيقي المشترك مع الفلسطيني تامر أبو غزالة والموسيقار موريس لوقا، للمشاركة في مهرجان بيروت اند بيوند بحفل غنائي كبير مساء الجمعة 7 ديسمبر المقبل علىمسرح مترو المدينة.

ويمثل ثلاثى الإخفاء مصر فى فعاليات النسخة الجديدة من بيروت أند بيوند، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في لبنان المهتمة بتسليط الضوء على نوعية الموسيقى البديلة بالعالم العربي وأوروبا، ويضم هذا العام أكثر من 11 حفلة مختلف على مدار أربعة أيام، تضم تجارب غنائية من مصر ولبنان وإسبانيا والنرويج، أبرزها التونسي عماد عليبي ومشروعه الجديد فريجيا، والمطربة اللبنانية تانيا صالح.

وتعقب هذه الحفلة وصول مريم صالح لحدود العالمية بعد إدارج اسمها فى ترشيحات القوائم الأخيرة لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس مريم على اللقب عبر أغنيتها الشهيرة "إيقاع مكسور" ضمن أغنيات ألبومها الجديد "الإخفاء".

وتعد فرقة الإخفاء أجدد التجارب الغنائية فى الساحة الموسيقية العربية وأسرعها انتشارًا فى وقت قياسى، وتجمع خبرة ثلاثة من أبرز أيقونات الإندى ميوزيك العربى فى مشروع غنائى واحد، الموسيقى والمنتج الفلسطينى أبو غزالة مع الموسيقى المصرى ونجم المزيكا الإلكترونية لوقا مع قوة الأداء الغنائى للنجمة المصرى مريم صالح، وأطل الثلاثى العام الماضى بنتاج تعاونهم الموسيقى عبر ألبوم "الإخفاء"، الذى نال نصيب الأسد من أصداء النجاح الجماهيرى عبر أشهر أغانيه "تسكر تبكى زى العيل" و"إيقاع مكسور".