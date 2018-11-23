شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزينجر يقدم الوجبات لرجال الإطفاء و الفقراء فى عيد الشكر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطوع أرنولد شوارزينجر، الممثل الأمريكى، بتقديم الطعام فى إحد مراكز الإيواء فى مدينة لوس أنجلوس التى التهمت النيران العديد من المنازل والغابات وراح ضحيتها عشرات الضحايا فى عيد الشكر.



أرنولد يقدم الوجبات فى مراكز الإيواء

وظهر أرنولد شوارزينجر، وهو يقدم الوجبات إلى رجال الأطفاء والمتشردين، بينما كان يقوم بجوله بين المنازل التى تدمرت من أثار حريق كاليفورنيا.

وقال أرنولد شوارزينجر، عبر فيديو :" رأيت الخراب والتقيت الناس الذين فقدوا كل شيء، لكننى رأيت أيضا روح أمريكا، رأيت رجال إطفاء يعملون على مدار 24 ساعة ورأيت متطوعين يقدمون الطعام ويساعدون في كل شيء، أشكركم فى عيد الشكر على إظهار ما يجعلنا رائعون".

ويخصص العديد من الامريكيين أوقاتهم فى تقديم الوجبات للمحتاجين والفقراء، والملاجئ ، كما يقومون بجمع التبرعات التى تنظمها الجميعيات الخيرية المختلفة النشاط.



أرنولد شوارزينجر

وشارك عدد من مشاهير الولايات المتحدة الأمريكية فى طهى الوجبات وتقديمها للمشردين، بمناسبة عيد الشكر، ومن بين المشاركين الكاتب والممثل والمنتج الأمريكى كيفن هارت وزوجته والمغنى وكاتب أغانى الراب والمنتج الأمريكى فاريل ويليامز.



أرنولد شوارزينجر