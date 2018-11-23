شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سجنها 22 عاما.. كيم كاردشيان تختار قضاء عيد الشكر مع تلك السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد منحها فرصة أخرى للحياة، اختارت نجم تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، قضاء عيد الشكر مع أليس مارى جونسون والتى سبق أن أدينت بالسجن مدى الحياة بتهمة الاتجار فى المخدرات وحصلت على عفو رئاسى بعد توسط كيم لدى الرئيس ترامب.

وأعربت كيم كاردشيان، عن سعادتها لقضاء أول عيد شكر معها خارج أسوار السجن بعد حبسها لمدة 22 عاماً، قائلة: "أنا ممتنة جدًا أن السيدة أليس جونسون تتمتع بعيد الشكر مع عائلتها العام الحالى.. شكرا للرب".



كيم كارشيان

وتوسطت كيم كاردشيان العام الحالى للإفراج عن أليس مارى جونسون، البالغة من العمر 63 عاماً، على خلفية تورطها فى العمل مع شبكة لبيع الكوكايين، وكان الرئيس بارك أوباما قد رفض من قبل العفو الرئاسى عنها وهو ما تم حيث أفرج عنها.