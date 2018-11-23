شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريلر فيلم الدراما والرعب Glass لـ وجيمس ماكافوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الدراما والرعب Glass، التريلر الرسمى للفيلم قبل عرضه يوم 18 يناير 2019 بجميع دور العرض العالمية.

الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، و سبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان،

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، إذ يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة الذى يتحول إلى وحش فى سلسلة من المواجهات المتصاعدة، فى حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.