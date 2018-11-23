طرح أول برومو لـ«جريمة الايموبيليا» لناهد السباعي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق صناع فيلم جريمة الايموبيليا الإعلان الرسمى للعمل قبل عرضه رسميا خارج مسابقة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، والعمل من بطولة النجمة المصرية ناهد السباعي.

ويتناول العمل جريمة قتل تحدث فى أشهر عمارة فى وسط القاهرة، حيث إن مشاهد الفيلم بالكامل تدور فى مكان واحد هو عمارة الإيموبيليا العمارة السكنية الشهيرة والأضخم‏ ‏فى ‏القاهرة‏ ‏الكبرى التى سكنها العديد من المشاهير ونجوم الفن والمجتمع أمثال نجيب الريحانى وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأنور وجدى وزوجته ليلى مراد وغيرهم من المشاهير.

ويشارك فى بطولته كل من ناهد السباعى، هانى عادل، دعاء طعيمة، يوسف إسماعيل، منحة زيتون، لطيفة فهمى، حسن حرب، ياسمين الهوارى، على خميس وعزمى داوود.

والجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي قد استقبل أكثر من 2200 فيلم من 120 دولة وهو عدد كبير، وعلق رئيس المهرجان محمد حفظي بأن تزايد عدد طلبات التقديم يعكس تفاعل صناع السينما مع الصورة الجديدة التي يود المهرجان أن يقدمها لنفسه كحدث مؤثر ومواكب لاحتياجات الصناعة في مصر والمنطقة العربية والعالم، مشيرًا لأن تنوع الاختيارات يمنح إدارة المهرجان فرصة أكبر لاختيار الأفضل سواء من بين الأفلام المعروضة في المهرجان أو المشروعات المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي.