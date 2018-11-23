شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عرض خاص لـ"Black Panther" في 27 نوفمبر الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم "Black Panther" أنه من المقرر إقامة عرض خاص للعمل فى SMITH RAFAEL FILM CENTER فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 27 نوفمبر الجارى بحضور مخرج العمل رايان كوجلر . وقصة فيلم "Black Panther" تدور حول حاكم يحاول الدفاع عن أرضه من التمزق من قبل الأعداء من خارج وداخل البلاد، والفيلم ومن إنتاج مارفل، ومن إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، ومن أبرزهم لوبيتا نيونجو وشادويك بوسمان ومايكل بكارى جوردون وأندى سركيس وسباستيان ستان.

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