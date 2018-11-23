شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة شلبان تشعل مهرجان فيزا فور ميوزيك بموسيقى البلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الفرقة المغربية شلبان اجواء نهاية ثاني أيام مهرجان فيزا فور ميوزيك "موسيقى بدون تأشيرة"، بتوليفة موسيقية من روح البلقان، خلال حفلها الكبير على مسرح قصر تازي في العاصمة المغربية الرباط. مجموعة شلبان الموسيقية وضع حجر أساسها سعيد تيتشيتي القادم من منطقة كلميم المغربية، ويتضح فى رؤيته الموسيقية تأثره الكبير بموسيقى البلقان، ويقدم مزيجًا بين روح الفلكلور البلقاني بمزيج من تأثيرات موسيقية عصرية بلمسات ترتكز على الإيقاعات، وتمكن من حمل راية الموسيقى المغربية في أنحاء القارة العجوز الأوروبية بمشاركته فى عدة مهرجات موسيقية دولية فى أوروبا.

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