شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يقترب من نهاية "بحر" مع ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد كامل، منذ يومين من تصوير أحد أهم المشاهد بمسلسل "بحر"، وجمعه بنجم العمل ماجد المصرى، وعن دوره قال كامل فى تصريحات صحفية: إن دوره ملىء بالمفاجآت التى ستغير أحداث العمل، معبرًا عن سعادته بالعمل مع عمل يحتوى على جميع عناصر القوة من شركة إنتاج قوة مثل سينرجى، ومخرج متميز مثل أحمد صالح، ومؤلف صاحب سيناريو مختلف وهو أحمد عبد الفتاح.

مسلسل "بحر"، من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو من بطولة ماجد المصرى والمطرب دياب والفنانين محمد على رزق وأحمد كامل وثراء جبيل وحسنى شتا وكوكى وأحمد كشك وسلوى عثمان، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.