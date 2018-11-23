كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:37 صباحاً -

شاهدوا.. دنيا بطمة تحصد جائزة الـ BAMA كأفضل فنانة في الشرق الأوسط فازت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بجائزة الـ BAMA لسنة 2018 كأفضل فنانة في الشرق الأوسط.



ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور عبّرت من خلالها عن سعادتها بهذا الفوز وعلّقت قائلة: “الحمد لله قبل كل شي واليوم يعجز لساني عن وصف و التعبير عما بداخلي من فرحة اليوم توجت بجائزة عالمية في لوس أنجليس الى جانب العالمي واروع فرقة موسيقية واحب ان اشكر كل من سهر على التصويت من أجل فوزي شكرا لكل حبايبي الباطماويين شكرا للشعب المغربي بنات وأولاد بلادي شكرا زوجي الغالي وعائلتي الحبيبة كنتم يد واحدة لكي اكون في القمة احبكم من قلبي”.



وأضافت: “بدوري اهدي هذا التتويج والجائزة لصاحب الجلالة ​الملك محمد السادس​ وكل الشعب المغربي كافة وفخورة انني امثل بلدي بشكل يليق بمقامه العالي في كل مكان وزمان” .

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