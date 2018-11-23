شكرا لقرائتكم ما هو سر خلاف أحمد زكي وعادل إمام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علاقة طويلة جمعت الراحل #أحمد_زكي بزميله #عادل_إمام ، شهدت العديد من التقلبات والكواليس والمفارقات، وأظهر فيها الثنائي جانبا لم يعتد عليه الجمهور.

وفي هذه الأيام تحل ذكرى رحيل أحمد زكي الذي قدم على مدار سنوات مسيرة فنية طويلة، استطاع من خلالها أن يكون واحدا من أهم نجوم الوطن العربي.

إلا أن علاقته بالزعيم عادل إمام كانت محل جدل كبير، وهو ما يتحدث عنه لـ "العربية.نت" الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أكد أن هذا الأمر انطلق منذ مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي جمعت الثنائي.

حيث كان جميع المشاركين في العمل يحاولون السخرية من أحمد زكي، ويحاولون دائما استفزازه بتصرفاتهم، خاصة مع علمهم بعدم قدرة زكي على جمع المال، وكان دائما ما ينفق أمواله، ويضطر إلى الاستدانة من المنتج الراحل سمير خفاجي.

ومن بين المواقف التي كانوا يتعمدون القيام بها، هو أن يطلبوا من الفنان حسن مصطفى أن يتوجه إلى زكي، ويطلب منه أن يراجع له المبلغ المالي الذي يمتلكه مصطفى، وهو الأمر الذي يشعل غضب أحمد زكي خاصة وأنه لا يملك المال.

وأوضح الشناوي أن زكي كان على فطرته وسريع الغضب فهو ابن الريف المصري ودائما ما يختلف ابن الريف عن ابن المدينة، مسترجعا ما حدث حينما زار عبد الحليم حافظ صناع المسرحية وسلم على عادل إمام ولم يتوجه لأحمد زكي من أجل إلقاء السلام عليه، وهو الأمر الذي أغضب بطل فيلم "استاكوزا".

إلا أن حليم عندما علم بذلك توجه إلى زكي وصافحه بعدها، كما ذكر أحمد زكي للشناوي موقفا تعرض له من قبل، حينما كان يسير في الشارع الخاص بالمسرح فوجد يونس شلبي يقوم بمسح اسم أحمد زكي من على المسرح، كي يستبدله باسمه، خاصة وأن اسم زكي كان يسبق اسم يونس شلبي.

الشناوي كشف أن دور أحمد زكي في المسرحية كان من نصيب صلاح السعدني في البداية، إلا أن انشغال الأخير دفعه لترشيح أحمد زكي، الذي كان يتمتع بدعم كبير من سعيد صالح الذي كان يرى فيه الموهبة واستعان به في مسرحية "هاللو شلبي".

ورغم ذلك لم يحاول أحمد زكي الاستعانة بسعيد صالح في أي من أفلامه بعدما سطع نجمه، وهو ما علق عليه الشناوي بأن أحدا أخبره أن زكي كان يشعر بالغضب من سعيد صالح الذي كان دائما ما يسخر منه في بداياته، ويجعل منه موضوعا للسخرية في جلساته، على الرغم من إيمانه بموهبته.

طبيعة الثنائي زكي وإمام كانت سببا في صدامهما، حيث كان رد فعل زكي يأتي دائما على الفطرة، فيما كان عادل إمام عنيفا في ردة فعله، وهو ما تسبب في الخلاف.

عادل إمام

وفي حوار سابق هاجم أحمد زكي عادل إمام، إلا أنه أنكر الهجوم بعد ذلك، بسبب الهجوم الذي وجده، وهو ما علق عليه الشناوي بأن ردود الفعل كانت عنيفة ضد زكي ما جعله يتراجع.

وفي ظل الخلاف الشديد، أكد الشناوي أن عادل إمام دائما ما كان يتمنى أن يكون في موهبة أحمد زكي، فيما كان الأخير يحلم بتحقيق لغة الأرقام التي يجيدها عادل إمام.