شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تكشف أسرارا لأول مرة عن زوجها السابق توم كروز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادرًا ما تتحدث النجمة العالمية نيكول كيدمان عن زواجها من العالمى توم كروز طيلة الـ11 عاما الماضية، ولكنها صرحت عن أسرار لأول مرة عن زواجها من توم كروز، وهذا كما جاء بمجلة Variety.



نيكول كيدمان وتوم كروز

قالت نيكول كيدمان: "انتقلت للعيش فى هوليوود لأننى أحببت توم كروز وتزوجت منه".

وأضافت أن الزواج فى عصرنا من شخصية مشهورة ومعروفة ليس بالأمر الذى يعتقده العامة الآن، ففى الوقت الماضى لم يكن هناك مواقع تواصل الاجتماعى أو مصورو باباراتزى كما هو متاح حاليًا، فلم يبدو الأمر شيئًا ممتعًا على الإطلاق وقتها".

يذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من العالمى توم كروز عام 199، وكانت ذات الـ23 عامًا واتفقا على تبنى طفلتين، إيزابيلا وعمرها الآن 25، وكونور وعمرها 23، ودام زواجهما 11 عامًا حتى انفصلا.