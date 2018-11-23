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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 23 نوفمبر 2018

بالصور| أفلام قادمة إلى المسارح قبل نهاية عام 2018

متابعة-سنيار: لا يزال هناك الكثير من الأفلام الرائعة القادمة إلى قاعات العرض قبل نهاية عام 2018.

ومن “عودة ماري بوبينس” من ديزني إلى Stan & Ollie”، هنا 22 فيلما جديرا بالمشاهدة قبل نهاية السنة وفي موسم العطلات، بالصور، ووفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:

“Creed 2” – في المسارح

“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” – في المسارح

“The Favourite” – في المسارح

“Green Book” – في المسارح

“Ralph Breaks the Internet”- في المسارح

“Roma” – في دور العرض (على Netflix في 14 كانون الأول)

“Widows” – في المسارح



“Mary Queen of Scots” – في 4 ديسمبر

“Tyrel” – في 4كانون الأول



“Vox Lux” في 4 كانون الأول



“If Beale Street Could Talk” – في 11 ديسمبر



“Mortal Engines” – في 11 ديسمبر



“”The Mule”” – في 11 ديسمبر



“Spider-Man: Into the Spider-Verse” – في 11 ديسمبر



“Aquaman” -في 18 ديسمبر



“Bumblebee” – في 18 كانون الأول



“Welcome to Marwen”- في 18 كانون الأول



“Mary Poppins Returns” في 19 ديسمبر



“Destroyer” -في 25 ديسمبر



“Holmes & Watson” – في 25 ديسمبر



“Vice” – في 25 كانون الأول