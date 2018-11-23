ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:22 صباحاً -

ياسمين عبد العزيز

أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز أنها انفصلت رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة منذ نحو عام، معتبرة أن ذلك “نصيب”.

وجاء في بيان إعلامي من ياسمين أن طلاقها من محمد حلاوة وقع منذ عام تقريبا.

ويأتي بيان ياسمين عبدالعزيز بعد تسريب انباء عن زواج محمد حلاوة سرا من الفنانة ريهام حجاج.

يذكر أن ياسمين أنجبت من زوجها السابق حلاوة طفلين هما ياسمين وسيف الدين، وتحافظ على ابتعاد حياتها الشصحية عن الإعلام دوما.