محمد صلاح يكسر صمته: أنا فخور بما حققته ولكن!

كتب امير فتحي في الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:22 صباحاً -

محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه فخور بما حققه من إنجازات فردية مع “الريدز” لكن ينقصه شيء واحد وهو حصد الألقاب.

وقال أفضل لاعب في إفريقيا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه يريد التتويج بلقب على الأقل مع ليفربول، لأنه يحبه، لافتًا إلى أنهم في الموسم الماضي كانوا على وشك حصد الألقاب، لكن في النهاية لم يتحقق شيء، وهذا بالنسبة له أمر يحفّزه أكثر هذا الموسم.

وأضاف صلاح: “الفريق أهم من الفوز بألقاب فردية – نريد التتويج بالألقاب والوصول لشيء ما سويا. هكذا أحفز نفسي دائمًا”.

وتواجد اسم “صلاح” ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي من “بي بي سي” لعام 2018، التي يحمل لقبها، وينافسه في الفوز بالجائزة كل من زميله في ليفربول ساديو ماني إلى جانب مهدي بن عطية وكاليدو كوليبالي وتوماس بارتي.

وخلال الموسم الماضي، سجل اللاعب 44 هدفًا في كل البطولات، وترشح الجناح المصري للفوز بالعديد من الجوائز، ونجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في ليفربول، وأفضل لاعب من رابطة دوري المحترفين.

كما أصبح اللاعب المصري أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا في كل المسابقات، بعد لعب 65 مباراة فقط.

وقال محمد صلاح لبي بي سي: “أنا سعيد بذلك.. أنا في قمة السعادة وأشعر بالكثير من الفخر عند كسر الأرقام القياسية تحديدا مع ليفربول”.

وتابع: “أن أكون أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لـ50 هدفا يُعد إنجازا عظيما. لكنني أريد مواصلة ذلك وتسجيل المزيد من الأهداف.. أنا أتطلع إلى تسجيل 100 هدف مع ليفربول”.