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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مى سليم تبحث عن اسم لأغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهىت الفنانة مى سليم من تسجيل أغنية جديدة من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، وإشراف عام ميدو منيب فى أول تعاون يجمعه بمى سليم.
يذكر أن الفنانة مى سليم انشغلت على مدار الفترة الماضية بتسجيل أكثر من أغنية، ولم تعلن حتى الآن عن مشاركتها فى أى أعمال جديدة كممثلة سواء كانت سينمائية أم تليفزيونية.
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