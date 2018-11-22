شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المعلم مختار جانيا يلهب أجواء فيزا فور ميوزيك بخلطة جناوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألهب المعلم مختار جانيا، أجواء ثان ليالى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالعاصمة المغربية الرباط فى حفلته الموسيقية الكبرى على مسرح قصر تازى الأثرى.

ورقص الجمهور، على إيقاعات الجيمبري والقراقب لموسيقى الجناوة الساحرة، فى لمسة من المتعة والتفاعل المبهج، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا "موسيقى بدون تأشيرة"، والذي يختضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة على مدار أربعة أيام.

يحمل مختار جانيا لقب "المعلم" ذلك اللقب الذى يحمله خبراء موسيقى الجناوة، حيث ترعرع فى مهد تلك الموسيقى الساحرة بمدينة الصويرة المغربية، حاملا إرث أخيه الأكبر المعلم محمود جانيا، الذي كان يعرف بلقب "الظاهرة"، يقدم رؤيته الموسيقية المتكلة بالأساس على جذور الجناوة التقليدية مع لمسات من روح المويسقى الأفريقية الأصيلة وإيقاعاتها، انطلق فى نوفمبر الماضى فى رحلة مشروعه الجديد "تجربة أفريقية"، بمشاركة عازف الجيتار أنور بن إبراهيم مع الموسيقيين نبيل علوي بعزف الجيتار والغناء وياسين بن إبراهيم بعزف الكيبورد ودياباتيه بعزف الكورا مع إيقاعات سيمو وياسين بن على.