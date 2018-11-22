شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون لـ"خيرى بشارة": أشكرك لأنك خلتنى أقف أمام سيدة يتمنى الجميع مصافحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة سيمون، عن خالص تقديرها للمخرج خيرى بشارة، لأنه أول من قدمها للجمهور فى فيلم من أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما وهو آيس كريم فى جليم، على حد وصفها.

وقالت سيمون، "تشرفت بالعمل مع حضرتك، أول من عرف الجمهور عليا سينمائيا وأحبنى، حصدنا جوايز عديدة فى أول فيلم، يوم مر يوم حلو، وقفت أمام سيدة يتمنى الجميع مصافحتها أو حتى لقاءها، السيدة الرائعة فاتن حمامة التى ظلت دائما تشيد بى وظلت لى دائما قدوة".

وأضافت سيمون، "غنيت أغنية من أجمل أغانيا (أنا حرة وأموت فى الحرية) لفؤاد حداد، وأصبح فيلم من أهم 100 فيلم فى السينما المصرية، وأشاد بيا الجميع نقاد وجمهور وعرفت فنانين اصبحوا رموزاً، فكان بمثابة ثقة واحترام وتشبث بى فى آيس كريم فى جليم، فيلم أصبح علامة فى دنيا السينما وسماءها مع رموز أخريين ومختلفين مع عمرو دياب، أشرف عبد الباقى، حسين الإمام، علاء ولى الدين، عزت أبو عوف، على حسنين، جيهان فاضل وكل الفرقة الموسيقية الجميلة أحمد الناصر، هشام نزيه، يحيى غنام والموسيقى حسام حسنى، عاصم السيد، طارق التلمسانى، محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، وغنيت أغنية (أنا عمرى ما كنت ملاك بيطير)".

وتابعت سيمون: "لهذه الأسباب الكثيرة والأكثر منها الذى لا يكفيها هذه السطور، أشكرك وأتمنى لك مزيد من الإبداعات السينمائية والفنية".