شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرقة ملال تفتتح ثانى ليالى مهرجان فيزا فور ميوزيك بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات ثانى ليالي مهرجان فيزا فور ميوزيك بالعاصمة المغربية الرباط، بتوليفة موسيقية أمازيغية قدمتها فرقة ملال المغربية على مسرح قصر تازى التاريخى.

ويستكمل المهرجان يومه الثانى، باحتضان 14 حفلة موسيقية موزعة بين ثلاثة مسارح، قصر تازى والنهضة وبوحنينى، ووضعت خلالها ملال بصمتها الأمازيغية بافتتاح السباق الاحتفالي ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، والذي يصنف كأول سوق عالمي لرواد مجال الموسيقى من مختلف دول العالم يرتكز على المجال فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعتبر وصف "موسيقى أمازيغية عالمية"، ملخصا للرؤية الموسيقية التى تسير عليها فرقة ملال، القادمة من بلاد الأطلس الكبير جنوبي شرق المغرب، تسعى لإعادة تقديم روح الموسيقى الأمازيغية بإيقاعاتها وتراثها برؤية موسيقي عصرية بالاتكال على الموسيقى العالمية، بلمسات من الجاز والبلوز والريجي، حاملة رسالة موسيقية من أعماق جبال الأطلس إلى العالم.