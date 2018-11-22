شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى عماد عليبى يزلزل مهرجان فيزا فور ميوزيك بإيقاعات فريجيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الموسيقى التونسي عماد عليبى، مسامع جمهور المزيكا المغربي بالعرض اللايف الأول لمشروعه الموسيقى الجديد "فريجيا"، عبر حفل موسيقي كبير احتضنه مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

ووضع عليبي بصمته الموسيقية، في افتتاح فعاليات ثاني ليالي مهرجان فيزا أو موسيقى بدون تأشيرة، بتوليفة إيقاعية مستوحاة من روح القارة السمراء زلزلت أرض المسرح بإجبار الحضور على الرقص والتفاعل معها، ضمن مشاركته الخاصة بحفلات النسخة الخامسة من المهرجان الأكبر من نوعه في العالم العربى.

"العودة للجذور" يعد الترجمة الواقعية لمسمى "فريجيا" أجدد مشروع موسيقى لعازف الإيقاعات التونسي عماد عليبي، والذي يعيد خلاله إحياء إيقاعات القارة السمراء غير المتداولة كثيرًا برؤية مختلفة ولمسة عصرية، مع الحفاظ على أصالتها فى نفس الوقت، ومنه استوحى مسماه من كلمة "إفريقيا" باللهجة التونسية، بمشاركة عازف الترومبيت الفرنسي ميشيل مار والموسيقى خليل هنتاتي، وبدأ عليبي القادم من مكناسي التونسية رحلته الموسيقية منذ أكثر من 10 سنوات، حقق نجاحًا جماهيريًا بمشروعه الأول "سفر"، والذى مزج خلاله إيقاعات شرقية وغربية مستوحاة من الفلكلور الأصيل لعدة بلدان، وصال وجال القارة العجوز مؤخرًا بمشروعه الأخير "صالحي"، بمشاركة المطرب التونسي منير طرودي.