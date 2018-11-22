الفنانة نيللي كريم تهتم بجمعيات مجال إنقاذ الغارمات وتمكينهن

تشارك النجمة نيللي كريم في منتدى "بداية مش نهاية" 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن، الذي تعقده جمعية رعاية أطفال السجينات، الخميس 22 نوفمبر/ تشرين المقبل، في فندق هيلتون رمسيس.

وقالت النجمة نيللي كريم إنها تهتم بمجهودات الكاتبة الصحفية نوال مصطفى وجمعيتها في مجال إنقاذ الغارمات وتمكينهن، لما تراه من انعكاس لعملها على حياة هؤلاء السيدات الفقيرات.

وأضافت نيللي كريم أنها عايشت مشاعر السجينات وآلامهن منذ عملها في مسلسل "سجن النسا" الذي حقق نجاحاً باهراً، واعتبرت أن قضيتهن أمراً يجب على المجتمع كله أن يهتم به، لأنها قضية وطن بأكمله لأن المرأة هي نواة المجتمع.

وأكدت نيللي كريم أنها ترى قصة كل سجينة من السجينات فيلماً درامياً متكاملاً يحتاج فقط إلى عدسة لتلقطته وتعرضه على الشاشات، مضيفة أن ما يجمعها بالكاتبة نوال مصطفى ليس فقط الصداقة لكنه الإعجاب بمسيرتها الصحفية والإنسانية في الوقت نفسه.