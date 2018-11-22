الفنان أحمد صيام ينتهي من تصوير فيلم "يوم العرض"

انتهى الفنان أحمد صيام، من تصوير فيلم "يوم العرض"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة, ويعكف المخرج بيبرس الشهاوي، على الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالفيلم، حتى يصبح جاهز للعرض في موسم إجازة منتصف العام المقبل .

يُذكر أن فيلم "يوم العرض"، هو فيلم إثارة وتشويق، بطولة كلًا من، إيهاب فهمي، وأحمد صيام، وحسام الجندي، وندى بهجت، وكلوديا حنا، ومحمد عبد الجواد، ومحمد السعدني، ورضا إدريس، ومنير مكرم، وسامح بسيوني، ومحمد الغريب، ومحمد العزب، وبهاء الخطيب، وأحمد فاروق، والطفلة مريم عمرو، واستايلست إيمي إيهاب، ومهندس ديكور، وائل عبد الله، ومكساج أحمد جابر، ومونتاج محمد نبيل، ومدير تصوير، أحمد رامي، وإنتاج شركة "ميكرز" للإنتاج السينمائي، عمرو طنطاوي، وتأليف إيهاب ناصر، ومن إخراج بيبرس الشهاوي.