قناة النهار تكرم حازم سمير عن دوره في "بيت السلايف"

كرّم موقع وسوشيال ميديا قناة النهار النجم حازم سمير، بعد تألقه في دور "خالد هنداوي"، ضمن أحداث مسلسل "بيت السلايف"، الذي يعرض حصريًا على القناة.

واستضاف موقع وسوشيال ميديا النهار الفنان حازم سمير في حوار "لايف" على الصفحة الرسمية، أجاب خلاله عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالفن وحياته العملية، إضافةً إلى الأسئلة المتعلقة بالجوانب الشخصية والتي كشفها لجمهوره لأول مرة، كما تفاعل مع أسئلة وتعليقات الجمهور.

"بيت السلايف" بطولة بوسي ومنة فضالي وحازم سمير وعبير صبري وأحمد صلاح حسني وطارق صبري وأحمد عصام وأشرف زكي، ومجموعة متميزة من النجوم، ومن تأليف عادل توفيق، وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد محمد عبد الخالق.