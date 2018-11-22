المنتج طارق عبد الله يطرح ألبوم "علي بابا" لـ "محمود الليثي"

القاهرة - إسلام خيري
طرح المنتج طارق عبد الله، مالك شركة "هاي كواليتي" ألبوم غنائي جديد للمطرب الشعبي محمود الليثي، يحمل عنوان "علي بابا" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويضم ألبوم "علي بابا" 12 أغنية هم "يا عمنا"، "عذبونا"، "علي بابا"، "أنام إزاي"، "اللي جاي يا دنيا"، "الناس بتاكل بعض"، "كله إلا الكدب"، "من النهاردة"، "رهوان"، "يالهوي"، "ياما ناس"، "فين حبايبي".
وتعاون طارق، في ألبوم الليثي، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البوغة، وائل توفيق، محمد عبد المنعم، أحمد عادل، أشرف البرنس.
يُذكر أن محمود الليثي، فاز بجائزة أفضل مطرب شعبي لعام 2018، من مؤسسة "دير جيست"، عن طريق تصوير الجمهور على الموقع، ومن المقرر تكريم النجوم الفائزين بالجوائز نهاية العام الجاري في احتفالية ضخمة بإحدى الفنادق الكبرى.
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