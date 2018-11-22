شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى مهدى قموم يتغنى بالجناوة فى مهرجان فيزا فور ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقي المغربي مهدي قموم لتقديم توليفة موسيقية من روح موسيقى الجناوة المغربية، عبر مشاركته الخاصة في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، بحفل غنائي ساهر يحتضنه مسرح النهضة فى قلب العاصمة الرباط، في تمام الثانية عشرة مساء اليوم الخميس.

ويضع قموم لمسته الموسيقية التقليدية في ختام فعاليات اليوم الثاني لمهرجان "موسيقى بدون تأشيرة" فيزا فور ميوزيك، والذي يعود هذا العام بنسخته الخامسة بضم أكثر من خمسين حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، ويعتبر سوق موسيقي عالمي لكل رواد المجال الموسيقى من مختلف دول العالم سواء موسيقيين ومطربين وخبراء ونقاد ومديري مهرجانات ومؤسسات ثقافية، بهدف بناء ملتقى دولي للموسيقى العالمية على أرض مغربية.

ويقدم مهدي قموم رسالة "الجناوة تشقى شرور الروح"، فى رؤيته الفنية المعتمدة على موسيقى الجناوة التقليدية مع خليط من سحر آلة القمبري ولمسات الجيتار والباص والبيانو وإيقاعات الطبول، ومنه تم استيحاء لقبه الفني "Médicament" ، والذي يعني بالترجمة الفرنسية "الطب"، حيث يداوى يموسيقاه "الجناوية" الروح. وانطلق مهدي فى رحلته الموسيقية بتأسيس فرقته الخاصة عام 2009، ومن ثم انضم إلى فرقة "الجازاوية" حيث طور رؤياه الموسيقية بأنماط مختلفة، واشتهر بأغنيات "عدياني أنا"و"مالي وهيا مالي".