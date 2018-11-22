شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الـ"ديو" الجديد لخالد سليم مع الملحن العراقى حسام كامل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية مشتركة جديدة "ديو" مع الموزع والملحن العراقى حسام كامل، حيث ظهرا سويًا فى استوديو صوت لتسجيل الأغنية، ونشر خالد سليم مقطع فيديو مقتضب مع الموزع والملحن العراقى، وعلق عليه "انتظرونا بالديو النارى مع أخويا وصديقى الغالى الموزع والملحن العراقى حسام كامل، من ألحان المبدع سيف عامر، وكلمات المبدع محمد الواصف.. انتظرونا قريبًا".

وفى مقطع الفيديو، قال الموزع والملحن العراقى حسام كامل، "طبعًا مثل ما وعدناكم.. أنى وحبيبى وأخويا وصديقى الغالى خالد سليم.. ديو عالمى.. وفكرة إش لونها خلود.. انتظرونا إن شاء الله.. قاعدين نركب أصواتنا وإن شاء الله شىء يرضيكم.. love you".