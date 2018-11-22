كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 08:05 مساءً -

شاهدوا .. ممثلة مصرية تستغل إطلالتها في مهرجان القاهرة للإعلان عن إستئصالها ورم سرطان الثدي

خلال حضورها حفل إفتتاح الدورة الأربعين من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ودعم المهرجان في هذه الدورة.

لفتت الممثلة المصرية ​مي الغيطي​ الأنظار إلى إطلالتها الغير معتادة، حيث أطلّت بفستان مفتوح بطريقة كبيرة عن منطقة الصدر.

لكن هذه الإطلالة كانت مقصودة وهادفة، حيث نشرت الغيطي صوراً من إطلالتها هذه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتهم بتعليق أعلنت من خلاله أنها خضعت لعملية إستئصال ورم سرطان الثدي وأنها أرادت أن تظهر آثار العملية لأنها فخورة بها.



وقالت:”كنت دائما أريد أن أرتدي فستانا على شكل “V” مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي”.

وأضافت:” أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلني أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمني ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بي لأني فخورة به”.