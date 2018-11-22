رومانسية بريانكا شوبرا ونيك جوناس تتصدّر إنستجرام – بالصورة

متابعة الخليج 365: حصدت أحدث صورة لنجمة بوليوود بريانكا شوبرا مع خطيبها المغني الأمريكي نيك جوناس أكثر من مليوني إعجاب بعد مرور 5 ساعات على نشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام العالمي للصور والفيديوهات القصيرة.

وظهر نيك جوناس في الصورة وهو يعانق شوبرا في لقطة رومانسية مميّزة جدًا، وكتبت الأخيرة في تعليقها عليها: “أهلًا بك في منزلك حبيبي”.

الجدير ذكره أن نجمة بوليوود ستتزوج من جوناس في احتفالية كبيرة تقام على مدار 3 أيام من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى الثاني من شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل في مدينة جودبور الهندية.