الملكة تجبر ميغان على القيام بهذا الأمر… فما السبب؟

متابعة الخليج 365: كشفت بعض التسريبات عن إصرار الملكة إليزابيث على إخضاع الدوقة ميغان ماركلووالدتها دوريا راغلاند لاختبار قياس الوزن، على هامش حضورهما لحفلة عشاء عيد الميلاد المجيد في ساندرينغهام.

وأوردت صحيفة Grazia الإيطالية أن الملكة إليزابيث ستلتزم بتطبيق الطقس الملكي الذي يعود لعهد الملك إدوارد السابع، والذي يقضي بأن يتم وزن كل ضيوف القصر الملكي قبل وبعد تناولهم لعشاء الميلاد.

والهدف من هذا الطقس الغريب هو التأكد من أن الضيوف قد تغذوا جيداً وتناولوا كفايتهم من الطعام، وذلك بحسب تصريحات إنغريد سيوارد الخبيرة الملكية ورئيسة تحرير مجلة Majesty.

وكانت الملكة قد منحت ميغان ماركل امتيازاً ملكياً بالسماح لوالدتها بحضور عشاء الميلاد مع العائلة الملكية حتى لا تقضي هذه المناسبة بمفردها، وهو الأمر الذي لم تمنحه أبداً لعائلة كايت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.

وستقضي ميغان ماركل أول عيد ميلاد لها في قصر باكنغام بعد أن أصبحت دوقة ساسيكس بزواجها من الأمير هاري، خصوصاً بعد أن أعلنت عن حملها بطفلها الأول من الحفيد الثاني للملكة إليزابيث.