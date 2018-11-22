مي سليم تهدي جمهورها أغنية جديدة

متابعة الخليج 365: تستعد الفنان المصرية مي سليم لطرح أغنية جديدة منتصف شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
وتتكتّم مي سليم حتى اللّحظة عن اسم الأغنية، لكن مصادر خاصة بموقعنا أفادت بأنها من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل وتوزيع أحمد عبد السلام.
الجدير ذكره أن آخر أعمال مي سليم الغنائية كان ألبوم “ولا كلمة” الذي طرحته في عام 2017 وحقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والبلدان العربية.
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