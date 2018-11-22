رنا سماحة تجسد هذه الشخصية في الجزء الثاني من “افراح ابليس”

تعمل الفنانة المصرية رنا سماحة على ألبوم غنائي هو الاول في مسيرتها الفنية منذ سطوع نجمها في برنامج ستار اكاديمي.

تتعاون رنا في هذا الالبوم مع عدد كبير من صناع الاغنية في مصر كشعراء احمد علي موسى، اسامة محرز، هاني صارو وغيرهم. ملحنين مدين، وموزعين شفيق.

رنا كشفت انها صورت كل الاغاني تحضيراً لطرح الالبوم.

على الصعيد الدرامي، تشارك رنا في الجزء الثاني من مسلسل “افراح ابليس” حيث تجسد شخصية مطربة تدعى هالة، ومن المتوقع ان يبدأ التصوير قريباً.

ستغني رنا في المسلسل ثلاث اغنيات وهي:

اغنية صعيدية بعنوان “زينة” كلمات اسامة محرز، الحان وتوزيع احمد عبد السلام.

واغنية درامية بعنوان “علاقة فاشلة” كلمات نور، الحان محمد الفخراني توزيع احمد علي الموجي.

واغنية بعنوان “في غيابك” كلمات تامر حسين، الحان طارق بخش وتوزيع عادل حقي.