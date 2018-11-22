شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى بعد استئصال ورم بالثدى: "معنديش سرطان وبتعالج من 4 سنوات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مى الغيطى لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت منذ أربع سنوات بورم حميد فى الثدى وخلال هذه الفترة كانت تتلقى العلاج واستأصلت الورم، ونفت الفنانة الشابة إصاباتها بالسرطان.

وقد فجرت الفنانة الشابة مى الغيطى مفاجأة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ40، أول أمس الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، وهى إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدى.

وكتبت مى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: كنت دائمًا أريد أن أرتدى فستانًا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى".

وأضافت أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصًا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به".