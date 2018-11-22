الهضبة ونجم الجيل في احتفالات كايرو فستيفال سيتي مول بعامهم الخامس في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كايرو فستيفال سيتي مول تحتفل بعامها الخامس مع الزائرين بإقامة حفلات للهضبة وتامر حسني

الهضبة يقدم ألبومه الجديد وتامر حسني لأول مرة بعد غياب في إحتفالات كايرو فستيفال سيتي مول بعامه الخامس

عمرو دياب وتامر حسني أهم مظاهر الاحتفال بمرور 5 أعوام على وجود كايرو فستيفال سيتي مول

يحتفل كايرو فستيفال سيتي مول على مدار شهر كامل بمرور 5 أعوام على وجوده في القاهرة، حيث تم الإعلان عن عددًا من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تروق لجميع الزائرين، كما سيتم تقديم عددًا من الجوائز للمشاركين في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى المسابقات التي ستقام على الإنترنت لمتابعي صفحة المول أو مواقع التواصل الإجتماعي. وتتزامن هذه الإحتفالات مع موسم "البلاك فرايداي" الذي ينطلق في الفترة بين 22 إلى 24 نوفمبر، والذي يتميز بالعديد من العروض من المتاجر المختلفة في المول.

هذا وقد صرح، سام حسن، مدير أصول المجموعة بكايرو فستيفال سيتي مول ، قائلًا: "نحتفل على مدار شهرًا كاملًا بمرور 5 سنوات على وجود كايرو فستيفال سيتي مول في القاهرة، ومن الممكن أن نقول بكل ثقة أننا نجحنا في تغيير المفهوم عن تجربة التسوق في مصر بالكامل والقاهرة على وجه التحديد، حيث تمكنا من أن نجعل من المول ليس فقط وجهة للشراء بل وجهة ترفيهية للعائلة بأكملها، حيث انطلقنا من رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى 4 أعمدة رئيسية وهي الترفيه حيث أن لدى المول أكبر عدد من المنصات الترفيهية الأكثر تميزًا في شرق العاصمة، والتسوق حيث أن لدى المول عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى جانب نخبة من أفضل العلامات المحلية التي تتميز بالجودة، وتجربة الطعام المميزة التي تقدمها عدة مطاعم إلى جانب عربات الأكل التي تم تقديمها مؤخرًا في كايرو فستيفال سيتي مول مصر التي تم ابتكارها تحت اسم On Wheels، واحتياجات البيوت والتي تتمثل في وجود محلات للأثاث المعاصر وأدوات الديكور، لإنه إذا توافرت هذه العناصر وفي وجود شركاء للنجاح من أكبر العلامات التجارية ذات الشعبية الكبيرة في مكان واحد تحققت جميع متطلبات الأسرة المصرية التي تتعدد اهتماماتها."

كما أضاف حسن أن الإحتفالات تعكس مدى اهتمام المول بتحقيق أقصى درجات المتعة والجودة والأمان للزائرين من أجل قضاء أوقاتًا طيبة. ولفت إلى أن المول سيستمر في دعم أصحاب المتاجر لديه من أجل العمل على تطوير التجربة الشرائية لجميع أفراد الأسرة المصري، بما يعد بالمزيد من النجاحات على مدار السنوات المقبلة لعمل المول في مصر، لإن استراتيجية كايرو فستيفال سيتي مول تتركز حول إضافة قيمة للعميل/الزائر من خلال العمل على أفضل جودة والتي تتحقق بتوفير المزيد من الخدمات لراحة أصحاب المتاجر في المول.

وتمتد هذه الاحتفالات على مدار شهر كامل بداية من 8 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2018، حيث سيستضيف المول حفلة ضخمة للهضبة عمرو دياب التي سيقدم فيها بالطبع أحدث أغانيه من ألبومه الجديد، كما استضاف نجم الجيل تامر حسني الذي عاد لأول مرة للغناء ولإحياء حفلًا غنائيًا بهذا الحجم بعد وعكته الصحية التي مر بها، وكانت من أكثر الفعاليات المنتظرة، هذا بالإضافة العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتضمن المسابقات والألعاب التي من الممكن المشاركة فيها بقسائم - سواء قسائم شرائية من محلات الملابس أو فواتير الدفع بنفس القيمة من المطاعم أو أماكن الترفية مثل السينما وأخيرًا قسائم شراء الأثاث أو المشتريات الخاصة بتجهيز البيت- حيث سيتم عمل سحب في آخر يوم من شهر الإحتفالات على أسماء المتسابقين الذين شاركوا في إحتفالات المول لربح رحلة مميزة لمدة 5 أيام لشخصين إلى فرنسا لزيارة معالم العاصمة باريس وللإستمتاع بالأجواء الفرنسية الترفيهية.

وبالنسبة لمتابعى كايرو فستيفال سيتي مول على مواقع التواصل الإجتماعي فسيتم تقديم عدد من المسابقات لهم وتقديم عدد من الهدايا لخمس متابعين الذين سيفوزون في هذه المسابقات.