سما المصري: تلقيت دعوة مهرجان القاهرة في المعبد الملعون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية سما المصري حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في دار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء 20 نوفمبر، بزي لفت الأنظار إليها.

الفنانة المصرية أطلت فستان فرعوني يصورها على شكل الملكة نفرتيتي، ونشرت الفنانة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

سما سخرت من سؤال وجه لها عن كيفية حصولها على دعوة لحضور المهرجان، حيث قالت: “كل مصر بتسأل طبعا مين جابلي دعوه مهرجان القاهره السينمائي.. بصراحه اللي جابلي الدعوه قابلته في المعبد الملعون واسمه توت عنخ امون”.

جمهور الفنانة المصرية أحب الفستان الذي ارتدته، بينما اتهمها البعض بمحاولتها للفت النظر بأي طريقة خلال المهرجانات.

وشهد مهرجان القاهرة حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده، وغيرهم.