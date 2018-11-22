رانيا يوسف تتجاهل انتقادات إطلالتها وتخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، والذي قام بنشر صورها عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

رانيا يوسف، ظهرت خلال الجلسة بنفس الإطلالة التي شاركت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفنانة المصرية تجاهلت الانتقادات التي وجهت إليها بسبب إطلالتها السوداء التي تشبه بها إلى حد كبير إطلالة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون بسبب القبعة التي كانت ترتديها.

وكانت رانيا يوسف، قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «أكسر القواعد وعش حياتك على طريقتك الخاصة».

من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف، في بطولة فيلم «عش الدبابير»، ويشاركها البطولة مجدي كامل وأحمد سلامة وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية في الدراما التلفزيونية.

كما تشارك في بطولة فيلم «دماغ الشيطان»، والذي أكدت أن الجمهور سيكره شخصيتها في الفيلم لأنها فعلًا دماغ شيطان، ويشاركها البطولة فيه باسم سمرة، وسلوى خطاب، وعدد من النجوم.