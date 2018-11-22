أصالة تحيي ذكرى وفاة شقيقها بكلمات مؤثرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة ذكرى وفاة شقيقها أيهم مصطفى نصري الرابعة، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أصالة كتبت عبر «أنستجرام»: «من أربع سنين من اليوم سبقني أخي الحبيب أيهم مصطفى نصري متل ما كان يحب يسمعها دائما الله يرحمه ويجمعه بأبوه، ويرحم كل اللي سبقونا ويعوضهم رب العالمين الجنة، وبسألكم تدعوله وتدعو لأبي بالرحمة».

جمهور الفنانة أصالة نصري دعا لشقيقها بالرحمة من خلال عدد كبير من التعليقات ودعا لها بالصبر على فراقه.

شقيق أصالة أيهم نصري رحل في عام 2014، حيث تعرض لسكتة دماغية مفاجئة في نوفمبر 2014، وسط حالة ذهول من عائلته، واقيم عزائه في القاهرة، بدت أصالة منهارة في العزاء.

يٌذكر أن أصالة لها علاقة وثيقة بعائلتها، ويقيم عدد كبير منهم في القاهرة، حتى أنها مؤخرا تصالحت مع شقيقتها ريم نصري بعد خلاف طويل.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في مدينة المنصورة، حيث قدمت خلاله مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها، التي حازت على إعجاب كل الحضور.

أصالة أطلقت أغنية جديدة احتفالا بالمولد النبوي الشريف بعنوان «المصطفى»، من كلمات مصطفى حسن والحان سامح كريم.