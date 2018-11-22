نجلاء بدر تتألق في أول ظهور لها بعد شائعات حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية نجلاء بدر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

نجلاء بدر تألقت على السجادة الحمراء بفستان أبيض أنيق وطويل مزين باللون الذهبي، وبدت في غاية الجمال، ويعد ذلك هو الظهور الاول لها بعد كل الحديث عن حملها في طفلها الأول من زوجها رجل الاعمال محمد عفيفي.

ظهور نجلاء في المهرجان أغلق باب الشائعات حول حملها، وخاصة أنها بدت نحيفة جدا من خلال الفستان الذي أظهر قوامها الممشوق، ولم تظهر في الحفل مع زوجها على عكس سابق المهرجانات.

شائعات حمل نجلاء بدر كثرت بعد اعتذراها عن مسلسل «البيت الأبيض»، مع الفنان خالد النبوي، وقالت نجلاء إن الاعتذار جاء لسبب شخصي.

نجلاء أيضا تركت الشائعات تزيد عندما قالت إنها تعتذر عن الظهور في أي مناسبة بسبب ظروف شخصية جدا، مما جعل الجمهور يخمن أنها تنتظر طفلها الأول.

نجلاء بدر تزوجت من محمد عفيفي عام 2016 في شهر رمضان، وسط حضور عدد من الفنانين، وظهرت معه خلال مهرجان الجونة وتبادلا القبلات على السجادة الحمراء.