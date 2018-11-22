أحلام تتألق بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير.. كم بلغت تكلفتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة حازت على إعجاب جمهورها.

الفنانة الإماراتية التقطت صور الجلسة وهي جالسة بداخل سيارتها الفارهة، وتألقت بفستان طويل فضفاض باللون السيموني من توقيع Bottega Veneta، يبلغ ثمنه 4,000 دولار أميركي.

أحلام نسقت مع الفستان حزام رفيع يحدد خصرها، بشكل أنيق أضفى طابعاً أنثوياً على إطلالتها، ويبلغ ثمنه نحو 710 دولار أميركي، وانتعلت حذاء أنيق باللونين الكافيه والأسود يبلغ ثمنها نحو 1,120 دولار أميركي.

وتركت الفنانة شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها، ووضعت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتزينت بمجوهرات ماسية زادتها بريقا.

وكانت أحلام قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم “احلف” وذلك عبر صفحتها على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

والأغنية من كلمات قوس، وألحان بازل، وتوزيع هشام السكران وتعد هذه الأغنية هى الاحدث للمطربة أحلام والتى تعقد عليها أملا كبيرا فى تحقيق مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

وتلقت أحلام تهنئة من الفنانة نوال الكويتية بأغنيتها الجديدة، حيث قالت: “ألف مبروك أختي وموفقة ان شاء الله.. اليوم أم فاهد بعتتلي الأغنية وفعلاً حبيت الأغنية من أول ما سمعتها.. عمل رائع أختي بصوتك الجميل.. ومتكامل لحن وكلام وغناء.. ألف مبروك للجميع”.

أحلام ردت على تهنئة نوال، بقولها: “ربي لا يحرمني منك ولا يفرقنا يارب أحبك.. وعمري حنين اللي قالت الأغنية حلوة وايد خالتي يا عيون خالتها.. مشكورة يا أم الذوق يا أم حنين”.