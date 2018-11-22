أحمد فهمي يشتبك مع معجب بسبب فستان خطيبته هنا الزاهد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم مساء الثلاثاء 20 نوفمبر.

هنا أطلت في الحفل بفستان أسود طويل مزين بالريش من أسفل وله أكمام طويلة، وجمعت شعرها للخلف مع إسدال غرة طويلة على جبهتها، وتزينت بمكياج قوي.

الفنانة المصرية استعرضت إطلالتها من خلال صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أن أحد المعجبين عبر عن عدم إعجابه بإطلالتها.

المعجب كتب تعليق قال فيه: “إيه الفستان المعفن ده”، وهو ما أثار غضب أحمد فهمى ورد عليه بشكل حاد، بقوله: “إنت متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه”.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها أحمد فهمي على انتقادات الجمهور له ولخطيبته الفنانة، حيث رد من قبل على التعليقات التي حذرت هنا ، من الزواج به، بطريقة فجة ووصف البعض تعليقاته بالغير أخلاقيه والتي لا تتناسب مع كونه فنان شهير.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد كانا قد احتفلا بخطوبتهما مساء الأربعاء 15 أغسطس، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما، وحضر الحفل والدة هنا شيرين المنزلاوي وطليقها الفنان طلعت زكريا وشقيقة هنا، وكذلك الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي، كما حضر والد العريس.