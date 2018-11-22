الفنانة الكويتية شيماء علي ترزق بمولودها الثالث وتختار له هذا الاسم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزقت الفنانة الكويتية شيماء علي بمولودها الثالث، وشاركت محبيها في صورة لها وهي في المستشفى عبر حسابها الخاص.

شيماء كتبت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»: «اللهم لك الحمد رزقت بمولودة واسميتها الزين، يارب تجعلها من الذرية الصالحة».

جمهور الفنانة الكويتية بارك لها على مولودتها الثالثة من خلال عدد من التعليقات، داعين الله أن يبارك لها فيها وأن يجعلها قرة عين لها.

وخلال هذا الشهر رزقت أيضا الفنانة كندة علوش بطفلتها حياة، كما أعلنت الفنانة رويدا عطية وصول ابنها زين، كما رزقت داليا مبارك بمولودتها لي لي.

الفنانة الكويتية نشرت صور لها وهي حامل في طفلتها الثالثة منذ شهور، وردت على انتقادات جمهورها الذي انتقدها بسبب ولادة طفل كل عام، وقالت إنها لا تريد أي تدخل في حياتها الشخصية.

يذكر أن شيماء علي لديها طفلين، الأول يدعى أحمد رزقت به عام 2016، ثم رزقت بابنتها نور عام 2017.

شيماء كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «روتين»، مع هند البلوشي ومها محمد، غدير السبتي، خالد أمين.