هل تقتحم أمينة خليل مجال تصميم الأزياء؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل، سر إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، مؤكدة أنها هي من قامت بتصميمه.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending: «أنها تهتم بعالم التصميم وهي من قامت بتصميم فستانها بنفسها وذلك لأنها كانت تمتلك وقتًا إضافيًا».

وتابعت: «أنها رغم حبها للتصميم إلا أنها لا تفكر في أن تنضم لهذا المجال أوأن تكون فاشنوستا، وكل ما تفكر فيه هوعملها في الفن فقط».

من ناحية أخرى تعيش أمينة خليل، حالة نشاط فني خلال الفترة الأخيرة وتستعد لعرض فيلمي «الكنز2»، و«122»، خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أن سبب تأجيل عرضهما عن موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى، أمر يعود إلى شركة الإنتاج وليس لها علاقة بالأمر.

فيلم «الكنز2»، من بطولة محمد رمضان، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وروبي، ومن إخراج شريف عرفة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.

فيلم «122»، بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، جيهان خليل وأسماء جلال ومحمود حجازى، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخرج العراقي ياسر الياسري.