بسمة بوسيل بلوك جديد بعد الولادة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.

الفنانة المعتزلة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن غيرت لون شعرها من الأسود إلى الأشقر.

جمهور بسمة انقسموا حول إطلالتهان فمنهم من أثنوا على اللوك الجديد وأكدوا أنها أصبحت أشبه بالدمية “باربي”، بينما راى البعض الآخر أنها أجمل بالشعر الأسود.

وكانت بسمة بوسيل قد رافقت زوجها الفنان تامر حسني مؤخرا في الحفل الذي أقيم احتفالا ببدء تصوير فيلمه الجديد، بحضور أبطال العمل وهم الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي.

ونشر تامر مجموعة صور من الحفل، على حسابه على “انستجرام”، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “أمس من حفل عشاء “شركة دولار” الشركة المنتجة لفيلمي القادم مع نجوم وأبطال وصُناع العمل، لم نستقر حتى الآن على اسم العمل وهناك بطلة أخرى وبطل آخر جاري التفاوض معهما”.

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الأول لبسمة بعد وضعها لمولودها “آدم”، وهو طفلها الثالث من تامر حسني بعد ابنتيهما “تاليا وأمايا”.