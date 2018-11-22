أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم بحبسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدد من الأنباء مؤخرا حول حبس الفنان المصري محمد رمضان، بعد صدور حكما قضائيا ضده بالسجن 6 أشهر.

رمضان خرج عن صمته لينفي كل ما تردد عن حبسه، وأكد، في تصريحات صحفية، أنه متواجد في مكتبه يمارس عمله كأي يوم عادي، لافتا إلى أنه عندما لا يكون في الجيش لأداء فترة الخدمة العسكرية، يتواجد في مكتبه لمتابعة أعماله.

كما أكد شقيق الفنان ومدير أعماله إن الحكم بحبس رمضان حكم أول درجة، مؤكدا على أن المستشار القانوني لرمضان يتابع القضية، وأكد لهم أن موقفهم قوي في القضية.

وكانت محكمة جنح قسم الدقي، قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس الفنان محمد رمضان، 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBCمصر.

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالمتعال، قال في تصريحات صحفية: “إن الحكم صدر بسبب بث الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته جميع المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه مدير عام قنوات “MBC”.

وأوضح أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306 و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.

وكان محمد رمضان، قد قال في فيديو قديم نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبينmbc بعد أن قام بالتوقيع على عقد مسلسل جديد لها: “باقي على رمضان عشر أيام وأنا عامل الفيديو للصحفيين المهتمين بالبيان الذي أصدره رئيس إحدى القنوات الخليجية في مصر، وده بيان كاذب من شخص كاذب بيدعي أني حصلت على عربون وأنا رفضت أرجعه؛ وهذا الكلام غير حقيقي، لأني مش موقع عقد معاه”.